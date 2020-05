Het grondwaterpeil ligt op 64 procent van de meetlocaties in Vlaanderen op een laag tot zeer laag peil voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De situatie is vergelijkbaar met de toestand van mei vorig jaar.

Dat het begint te spannen blijkt in de provincie Antwerpen waar sinds vandaag, vrijdag, een captatieverbod in tien ecologisch kwetsbare stroomgebieden van kracht is. Uit de waterlopen in die gebieden ...