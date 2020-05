Joe Biden heeft donderdag een online evenement georganiseerd om tijdens deze coronacrisis toch in contact te komen met zijn kiezers. Het event was gericht aan de inwoners van Tampa, in de Amerikaanse staat Florida. Zij konden met Biden in gesprek gaan, en alles was live online te volgen.

Maar de uitzending verliep niet bepaald vlot. Sommige discussies werden niet uitgezonden, de stream zat vol haperingen en toen Biden pas op het einde werd aangekondigd had hij niet meteen door dat hij moest beginnen.

In de video hierboven ziet u hoe de stream echt verliep en hoe hij achteraf online werd gedeeld.