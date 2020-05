Tien medewerkers van Colruyt in Kuurne besmet: alle 70 personeelsleden in quarantaine

Tien winkelmedewerker van de Colruyt-winkel in Kuurne zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Alle zeventig personeelsleden moeten thuis in quarantaine verblijven.

Op korte tijd testten twee personeelsleden - de eerste vorige week donderdag - van de vestiging positief op corona. Kort nadien bleek dat er nog acht anderen besmet waren. Een van hen is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, de negen anderen stellen het goed en zijn gewoon thuis.

‘We hebben besloten om preventief alle medewerkers die sinds 23 april in Colruyt Kuurne gewerkt hebben, thuis te laten’, klinkt het bij Colruyt. ‘Zij werden hiervan woensdagavond op de hoogte gebracht en ze worden vandaag getest op covid-19.’

Het is nog wachten op de resultaten van de uitgebreide testronde. Hoe de winkelmedewerkers besmet geraakten, is onduidelijk. ‘Dat weet je nooit’, reageert woordvoerster Silja Decock. ‘We sluiten niet uit dat het in de winkel is gebeurd, maar het kan ook ergens anders zijn.’

Maatregelen

De supermarktketen zegt dat er geen gevaar is voor de klanten. De winkel werd grondig ontsmet en blijft open. Sinds donderdag wordt hij bemand met een reserveploeg. ‘We willen benadrukken dat er geen reden is tot paniek. In deze fase van de pandemie raken er nog steeds veel mensen besmet, en we moeten met z’n allen waakzaam blijven en snel optreden. Sinds geruime tijd zijn er in al onze filialen heel wat maatregelen van kracht die het risico op besmetting zo veel mogelijk beperken.’

Alle medewerkers van Colruyt dragen sinds 28 april verplicht een mondmasker. ‘Daarvoor stelden we al mondmaskers ter beschikking voor wie er een wou dragen. Door de overheid wordt het dragen van een mondmasker streng aanbevolen, maar het is niet verplicht.’

De woordvoerster wijst erop dat het thuislaten van alle personeelsleden een uitzonderlijke maatregel is. ‘Omdat er op korte termijn een aantal medewerkers besmet zijn geraakt, hebben we niet gewacht en beslist om ze thuis te zetten.’

Wake-upcall

Burgemeester van Kuurne Francis Benoit (CD&V) werd woensdagavond op de hoogte gebracht van de besmettingen en gaf de goedkeuring voor de heropstart. Volgens hem heeft Colruyt correct gehandeld. ‘Dit is een goed voorbeeld van tracing, en het zal vermoedelijk de komende weken nog veel vaker voorkomen. Maar laat het voor iedereen een wake-upcall zijn: het virus is nog niet verslagen, het is niet het moment om nonchalant te worden.’