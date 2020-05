Moeskroen krijgt toch licentie

Excelsior Moeskroen heeft vrijdag van het BAS toch groen licht gekregen voor zijn licentie voor profvoetbal.

De beslissing van de licentiecommissie van de KBVB wordt tenietgedaan door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Moeskroen krijgt een licentie voor 1A, inclusief een Europese licentie.

Woensdag verdedigde Moeskroen zich nog vier uur lang bij het BAS, maar de club uit Henegouwen moest tot vandaag wachten op een definitieve uitspraak. Het was al de vijfde keer in zes jaar tijd dat Moeskroen beroep moest doen op een tweede kans bij het BAS. En opnieuw krijgen Les Hurlus de felbegeerde licentie.

Licentiecommissie zei nee

Het eerdere 'njet' van de licentiecommissie was nochtans stevig onderbouwd. De club kon niet aantonen dat ze over het nodige geld beschikte om het komende seizoen door te spartelen.

En voor het eerst in jaren zag de commissie ook staalharde bewijzen van wat iedereen al vermoedde: dat spelersmakelaar Pini Zahavi en zijn medewerker Marc Rautenberg tot 2018 een rol speelden bij het ­beheer van RE Moeskroen. De club zelf heeft dat de voorbije ­jaren altijd ontkend. Maar de licentiecommissie had een vonnis van de ­ondernemingsrechtbank in Doornik van oktober 2019 in handen, dat zwart op wit aantoont wie echt de plak zwaait bij de club. Volgens het reglement mogen makelaars geen club bezitten of een rol spelen bij het beheer.

Nu nog Oostende

Ook KV Oostende kent zijn lot vandaag. De kustploeg moet bij het BAS aantonen dat de kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen officieel op de rekening van de club komt. Pas dan is Oostende zeker van zijn proflicentie.

Waasland-Beveren zal de ontwikkelingen in dit licentiedossier met argusogen volgen. Als KVO zijn licentie niet krijgt, dan blijven de Waaslanders sowieso in eerste klasse.