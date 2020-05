Ruim 101 miljoen euro trekt de Vlaamse regering uit voor het contactonderzoek. Waar gaat die smak geld naartoe? ‘We zullen hard moeten werken om break-even te draaien’, verzekeren de contactcenters.

Maandag wordt een belangrijke dag in de bestrijding van corona, want dan moet in Vlaanderen het contactonderzoek van start gaan: vooral via telefonische gesprekken wordt het netwerk van een patiënt blootgelegd ...