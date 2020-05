Grootste aantal overlijdens in één maand sinds 1960

In april 2020 vielen in totaal 14.790 doden, zo blijkt uit cijfers van Sciensano en Statbel.

De voorbij vijf jaar vielen in de maand april gemiddeld 8.890 doden. Alleen al in april vielen er dus 5.900 doden meer dan normaal. Die oversterfte is zo goed als volledig toe te schrijven aan covid-19.

De maand april is een van de maanden met de grootste sterfte ooit in ons land. In de vaderlandse geschiedenis waren er slechts vier maanden waarin er meer doden vielen. In mei 1940, de maand waarin Duitsland België binnenviel, vielen 23.106 doden te betreuren. In januari 1945, ten tijde van het Ardennenoffensief, vielen 15.950 sterfgevallen. Ook in januari 1951 en februari 1960 vielen er meer doden. Uiteraard waren er toen veel minder Belgen dan nu.