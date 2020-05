Relancecomité moet nadenken over Vlaamse economie na corona

De Vlaamse regering laat een groep managers en professoren nadenken over de economische relance.

‘Elk nadeel heb z’n voordeel.’ De Vlaamse regering wil van het bon mot van voetbalicoon Johan Cruijf een richtlijn maken voor de wereld na de coronacrisis. Na de lockdownperiode zitten we nu in de moeilijke exitfase, waarin het virus onder controle gehouden moet worden en bedrijven intussen in leven moeten blijven. Maar straks, allicht over enkele maanden pas, belanden we in de echte relancefase, waarin Vlaanderen moet nadenken over wat het voortaan op dezelfde manier zal doen en wat anders.

De Vlaamse regering vraagt zes managers en professoren om die oefening al te beginnen. Koenraad Debackere (Professor innovatiemanagement, KU Leuven), Wouter De Geest (topmanager en voorzitter Voka), Geert Noels (vermogensbeheerder en opiniemaker), Stijn Baert (arbeidsmarkteconoom, UGent), Marion Debruyne (decaan Vlerick Business School) en Ans De Vos (Antwerp Management School) hebben de opdracht gekregen om na te denken over de Vlaamse economie na het coronavirus.

‘Liefst gaan we niet gewoon onze verliezen wegwerken en dan gewoon voortdoen, we moeten van deze kans gebruikmaken om ook te vernieuwen’, klinkt het op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Zo zouden de experts zich kunnen buigen over de uitdagingen van digitalisering, mobiliteit en klimaat waar de Vlaamse economie al voor de coronacrisis mee kampte. Ze zouden lessen kunnen trekken uit de mondmaskersaga en manieren zoeken om ervoor te zorgen dat we altijd strategische voorraden en productie achter de hand houden. Het relancecomité heeft de opdracht gekregen om out-of-the-box te denken. Een resultaat zal allicht pas na de zomer bekend zijn.

Ook maatschappelijk relancecomité

De Vlaamse regering richt overigens niet alleen een economisch relancecomité op, maar ook een maatschappelijk, dat moet nadenken over de psychosociale uitdagingen van de coronacrisis, de gevolgen voor het sociaal weefsel. De samenstelling van die groep is nog niet bekend.

Daarnaast maakte de regering vrijdag ook enkele nieuwe economische maatregelen bekend. De gemeenten krijgen dan weer 30 euro per kind en per dag om de scholen bij te staan in de kinderopvang.