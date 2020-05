Bob Dylan (78) lanceert zijn album, het eerste met nieuwe liedjes in acht jaar tijd, op 19 juni. De eerste single van ‘Rough and rowdy ways’ is al te beluisteren.

In totaal staan er tien nummers op het nieuwe album. Er werden al verschillende nummers vrijgegeven, het eerste nummer op de plaat ‘False prophet’, I contain multitudes’ en het 17-minuten lange ‘Murder most foul’. Dat nummer gaat over de moord op president John F. Kennedy in 1963. Die laatste liedjes twee zullen apart op een CD verschijnen, het gaat dus eigenlijk om een dubbelalbum. Het album wordt ook dubbel op vinyl uitgebracht en is digitaal te beluisteren.

Rough and rowdy ways is het 39e studio album van de artiest. Dylan won de Nobelprijs voor literatuur en verschillende Oscars en Golden Globes. Wereldwijd verkocht hij al meer dan 125 miljoen albums.