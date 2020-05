Duitsland verbiedt conversietherapie voor minderjarigen

In Duitsland is een wet goedgekeurd die conversietherapie voor minderjarigen verbiedt. Wie holebi's heteroseksueel probeert te maken met 'therapie', riskeert nu een boete van 30.000 euro.

Therapie die de seksuele voorkeur van jongeren onder 18 moet veranderen is voortaan verboden in Duitsland. Wie dat wel nog doet riskeert een jaar celstraf of 30.000 euro boete. Ook ouders en voogden kunnen bestraft worden als zij hun kinderen naar zulke therapiën sturen.

Conversietherapie houdt de mythe in stand dat aantrekking tot hetzelfde geslacht iets is dat genezen moet worden, en uit onderzoek blijkt dat zulke therapie kan leiden tot depressie en suïcidaliteit. Vaak bestaan die uit methodes zoals hypnose of elektroshocks.

Volledig waterdicht is het verbod nog niet: alleen minderjarigen zijn beschermd. De groene partij riep in 2013 al op tot het verbod en vragen nu om de maximumleeftijd voor het verbod op te trekken tot 26. In de meeste Zuid-Amerikaanse landen, in Zwitserland en in de meeste gebieden van de Verenigde Staten zijn conversietherapieën verboden. In België is conversietherapie niet verboden.