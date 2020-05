Tijdelijke werkloosheid artistieke en evenementensector uitgebreid

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) heeft het systeem van tijdelijke werkloosheid voor artiesten versterkt. Zo wordt de referentieperiode met drie maanden verlengd. Bovendien wordt de tijdelijke werkloosheid uitgebreid tot de evenementensector, waarvoor ook andere bewijzen dan een arbeidscontract kunnen worden voorgelegd.

‘De Nationale Veiligheidsraad heeft alle massa-evenementen tot eind augustus geannuleerd. Duizenden artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen kunnen daardoor niet werken deze zomer en dreigen zonder inkomen te vallen’, zegt minister Muylle. ‘We breiden het systeem van tijdelijke werkloosheid daarom uit zodat ook zij over een financieel vangnet beschikken.’

Artiesten vallen onder een soepel werkloosheidssysteem. De uitkeringen (60 procent) zijn nauwelijks aan degressiviteit onderworpen als de werkloze artiest drie prestaties in de voorgaande 12 maanden kan bewijzen. Muylle kondigde aan dat deze referentieperiode voor de toegang tot werkloosheid en het behoud van het niveau van de uitkering op 60 procent met drie maanden worden verlengd. De maanden april, mei en juni worden dus geneutraliseerd. Dat kondigde de minister vrijdagvoormiddag aan tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Daarnaast wordt de tijdelijke werkloosheid uitgebreid tot de artistieke en evenementensector onder een aantal voorwaarden. Het moet gaan om een evenement dat afgelast is of verboden door de coronamaatregelen, dat tussen 1 mei en 31 augustus gepland was en dit voor 15 april. De werknemer moet ook via een arbeidscontract tewerkgesteld worden, wat ook kan aangetoond worden aan de hand van offertes, programma’s of mails.

Indien de werknemer geen artistieke functie uitoefent (catering, techniek, promotie), dient aangetoond te worden dat de betrokkenen tijdens de periode mei-augustus van vorig jaar bij een gelijkaardig evenement betrokken was.

De minister beklemtoonde nog dat er steeds een evenwicht bewaard moet worden tussen de voordelen die aan de eerder beperkte groep van artiesten en werknemers uit de evenementensector worden toegekend, en de veel strengere regels die gelden voor de gewone werkzoekende.