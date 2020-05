Vier bezoekers: zo moet het volgens Steven Van Gucht

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat elk gezin, dus mensen die onder één dak wonen, vanaf zondag 10 mei tot vier mensen mag ontvangen. Viroloog Steven Van Gucht legt nog eens uit hoe we dat moeten interpreteren.

‘Vanaf zondag mogen twee huishoudens bij elkaar op bezoek’, zei Van Gucht tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Een huishouden kan een gezin, huisgenoten of een alleenstaande zijn. Het cijfer vier werd gekozen omdat er gemiddeld genomen vier personen in een huishouden zitten.

Het is belangrijk om goed na te denken met wie u wil afspreken. ‘Het huishouden waarvoor u kiest, moet namelijk ook voor u kiezen’, benadrukte Van Gucht. ‘Jullie moeten binnen die kring blijven, jullie gaan als het ware een soort van contract aan met elkaar waarin jullie afspreken om elkaar te zien en niemand anders.’

Het is niet de bedoeling dat de vier bezoekers allemaal uit verschillende huishoudens komen. ‘Kies bij voorkeur één gezin of één huishouden waarmee u afspreekt. Als die mensen toch uit verschillende huishoudens komen, gaat uw netwerk plots enorm uitbreiden’, waarschuwde Van Gucht. Dan kan het virus zich opnieuw snel verspreiden. 'Beperk uw kring, we rekenen op jullie om dit te respecteren in de toekomst.’

Grootouders en sportvrienden

Afspreken met grootouders mag dus opnieuw, als die grootouders dan het huishouden zijn waarvoor gekozen wordt. De afstandsregels blijven hier ook zeker gelden. Het is volgens Van Gucht dan weer niet de bedoeling dat grootouders ingeschakeld worden om op de kleinkinderen te passen.

Wie al ging sporten met twee mensen van buiten de bubbel, mag dat nog steeds blijven doen. Die staan buiten de grotere nieuwe bubbel die zondag zal ontstaan. ‘Iedereen mag nog steeds gaan sporten in de buitenlucht met mensen die uit een andere bubbel komen’, verzekerde Van Gucht. ‘Dit moeten dan wel altijd dezelfde sporters zijn, en ook hier moeten de afstandsregels gerespecteerd worden.’

Basisregels

Van Gucht herhaalt ook dat de basisregels heel belangrijk blijven. ‘Hou zo veel mogelijk afstand van elkaar, denk aan de handhygiëne, en als sociale afstand niet kan, draag dan een mondmasker’, herhaalt Van Gucht.

