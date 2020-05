Vanaf maandag is Brusselse vijfhoek officieel één groot woonerf

De Brusselse vijfhoek is vanaf maandag 11 mei één groot woonerf waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen op voertuigen. De 155 verkeersborden die het woonerf aanduiden, worden vandaag geplaatst.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS), Brussels schepen voor Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) en Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) kwamen een kijkje nemen bij de eerste plaatsingen. Het gaat in eerste instantie om een testfase van drie maanden.

De maximumsnelheid in de Brusselse vijfhoek bedroeg 30 km per uur, maar met de omvorming tot een woonerf is die nu beperkt tot 20 km per uur. Het grote verschil is dat voetgangers en fietsers voorrang krijgen op de wagens. Zo mogen voetgangers nu de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, niet alleen de voetpaden.

woonerfbord 1 ? nog 155 te gaan zodat het vanaf maandag duidelijk is voor iedereen die de Vijfhoek binnengaat: dit is een woonerf. #openstreets #slowstreets #woonerf pic.twitter.com/yG2uGyZUXZ — Bart Dhondt (@BartDhondt) May 8, 2020

De omvorming van de vijfhoek tot één coherente woonerf is mede het gevolg van de coronacrisis, want het moet fietsers en voetgangers extra ruimte geven om de sociale afstand te bewaren. ‘De mensen ontwaken uit quarantaine en mogen steeds meer naar buiten komen, maar dat willen we op een veilige manier doen. Mensen kunnen hierdoor voldoende ruimte innemen nu de winkels en bedrijven open gaan’, vertelt schepen Dhondt.

Maar voor het stadsbestuur en de gewestregering past het woonerf ook binnen hun visie op de hoofdstad en binnen het gewestelijk Good Move-plan, waarbij de focus op zachte mobiliteit ligt. Voor minister Van den Brandt is Brussel-stad alvast ‘een voorbeeldleerling’.

Revolutie

Toch benadrukt burgemeester Close dat dit geen maatregel is om de auto uit de stad te weren, al was deze coronacrisis wel het gepaste moment om de tijdelijke omslag te maken. 'Van 30 naar 20 km per uur, dat is geen revolutie. De revolutie is dat de fietsers en voetgangers nu voorrang krijgen en de kern daarbij is het STOP-principe. Ik hoop dat de mensen nu zullen nadenken over wat de beste middelen zijn om zich te verplaatsen. Soms kan dat de auto zijn, maar dan mag je niet vergeten dat fietsers en voetgangers voorrang hebben', stelt burgemeester Close.

De Brusselaars die binnen de vijfhoek wonen, hebben in de afgelopen week allemaal een folder in de brievenbus gekregen met informatie over de nieuwe verkeerssituatie. Aan de eerder ingestelde voetgangerszones verandert er bijvoorbeeld niets.