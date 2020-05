Unieke feestdag in Berlijn om einde WO II te herdenken

Dag op dag 75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog in Europa. Dat wordt gevierd met VE Day (Victory in Europe). Inwoners van Berlijn krijgen daarvoor voor het allereerst een feestdag.

Op 8 mei 1945, exact 75 jaar geleden en acht dagen na Hitlers zelfmoord, capituleerde nazi-Duitsland. De datum staat bekend als het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Nazi-Duitsland gaf zich onvoorwaardelijk over.

De feestdag is er enkel in Berlijn, en is eenmalig. Steeds meer politici willen van 8 mei een algemene feestdag maken, maar dat ligt gevoelig, hoewel er elk jaar wel herdenkingsmomenten plaatsvinden op die dag. Door sommigen wordt 8 mei nog beschouwd als een dag van verlies en nederlaag, of wordt het overschaduwd door schuldgevoel. Duitsland is nog volop bezig met Vergangenheitsbewältigung, ‘in het reine komen met het verleden’.

Open brief

De enige geschiedkundige nationale feestdag in Duitsland is 3 oktober, om de Duitse hereniging in 1990 te vieren. Esther Béjarano (95), een van de laatste levende vrouwen die Auschwitz overleefde, schreef een open brief naar bondskanselier Angela Merkel om van 8 mei een nationale feestdag te maken. Meer dan 100.000 mensen tekenden haar petitie.

Er waren heel wat evenementen gepland om het ‘Kriegsende’ te vieren, maar slechts een handvol vindt nog plaats door de coronapandemie. Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier zullen vandaag een krans leggen bij het herdenkingsmonument in Berlijn.

Verder is er ook nog de virtuele en interactieve tentoonstelling ‘Nach Berlin’, die de verhalen van het einde van de oorlog vertelt. Ook het Karlshorst Museum biedt virtuele rondleidingen aan in de hal waar de onvoorwaardelijke overgave getekend werd.

In Nederland wordt de bevrijding al op 5 mei gevierd, in Rusland en een groot deel van Oost-Europa op 9 mei, omdat de Sovjet-Unie nog een tweede ondertekening eiste. Tot 1974 was 8 mei ook in België een feest- en verlofdag. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werd 8 mei tot VE Day uitgeroepen: overwinning in Europa, maar de oorlog tegen Japan duurde voort.