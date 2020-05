Er vielen opnieuw meer dan honderd doden. Het Nationaal Crisiscentrum ziet wel twee positieve trends: griepklachten en werkverzuim liggen opnieuw op het niveau van voorgaande jaren. Volg hier live de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Het Nationaal Crisiscentrum deelt de cijfers van de afgelopen 24 uur mee, er zijn 591 nieuwe bevestigde covid-19-gevallen geteld, waarvan 362 in Vlaanderen, 143 in Wallonië en 57 in Brussel. Over 29 mensen zijn er geen gegevens beschikbaar over de woonplaats. Van die 591 bevestigde gevallen, werden er 160 vastgesteld in de woonzorgcentra.In totaal staat de teller voor ons land op 52.011. 'De voorbije zeven dagen is de trend van het aantal nieuwe besmettingen nog steeds dalend, het neemt af met ongeveer vijf procent per dag', zei viroloog Steven Van Gucht hierover tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.



Er zijn sinds gisteren 107 sterfgevallen te betreuren, er vielen 39 doden in de ziekenhuizen, in de woonzorgcentra 63. In totaal eiste covid-19 al 8.521 levens in ons land.

Er werden de afgelopen 24 uur 108 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 221 mochten het ziekenhuis dan weer verlaten. Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg is gedaald met 34, in totaal liggen 508 mensen op intensieve zorg.

Nieuwe indicatoren

Omdat de ziekenhuiscijfers late indicatoren zijn van de evolutie van corona, omdat mensen pas gemiddeld twee weken na de besmetting worden opgenomen, kijken de experts ook naar andere indactoren om het virus te bestuderen.

'De ziekenhuiscijfers zijn late indicatoren, het is ook belangrijk dat we bijkomende factoren volgen die vroegere signalen geven', zei Van Gucht. 'Een van de bijkomende factoren is de afwezigheid op het werk wegens ziekte. Rond medio maart was er een duidelijke piek in het ziekteverzuim bij de Belgische ambtenaren, ondertussen is dat verdwenen. Dat is interessant, dat toont dat er niet meer dan normaal mensen ziek zijn bij de Belgische bevolking.'

Een tweede indicator die een vroeg signaal kan geven is de evolutie van het aantal raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige aandoeningen. 'Momenteel zitten we ongeveer aan 89 raadplegingen per honderdduizend inwoners voor griepachtige klachten bij huisarts, dat is een laag cijfer en zakt nog verder', zei Van Gucht. 'Het evolueert in de goede richting.'