Hooikoortsseizoen van start

De eerste stuifmeelkorrels van grassen werden eind april waargenomen in de lucht. Dat betekent dat het hooikoortsseizoen begonnen is, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het stuifmeel van de meer dan honderd soorten grassen zijn de belangrijkste oorzaak van wat in de volksmond hooikoorts wordt genoemd. De graspollen veroorzaken allergie bij minstens één op de zes Belgen. Doorgaans wordt het stuifmeel van mei tot augustus in de lucht verspreid. Het lange stuifmeelseizoen van vier maanden is te verklaren door de opeenvolgende bloeiperiodes van de verschillende grassoorten.

‘Dit jaar hebben we eind april al kleine hoeveelheden graspollen in de lucht gemeten. Het is gekend dat aan het begin van het seizoen weinig korrels volstaan om klachten van een allergie te veroorzaken bij zeer gevoelige personen’, zegt Ann Packeu, wetenschappelijk medewerkster van het nationale stuifmeelmeetnet AirAllergy van Sciensano. ‘We gaan momenteel de meest kritieke periode in voor de meeste mensen die aan hooikoorts lijden. Deze periode duurt meestal van half mei tot half juli.’

De veranderingen van de pollenconcentraties zijn vooral afhankelijk van het weer. Warm, droog en winderig weer bevordert de verspreiding van het stuifmeel, terwijl neerslag de pollen tijdelijk uit de lucht haalt. ‘Tijdelijk, want in deze periode heeft het stuifmeel de neiging om zich snel opnieuw te verspreiden in de lucht waardoor er een verhoogd risico op allergieën ontstaat na een regenbui’, legt Packeu uit.

Hooikoorts kan verschillende symptomen veroorzaken. Het gaat van prikkende, jeukende, tranende en rode ogen tot onder meer niezen, een verstopte of lopende neus, verstopte sinussen, verlies van smaak- en reukzin, hoesten, ademhalingsproblemen en vermoeidheid.