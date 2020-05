Rode Kruis-Vlaanderen: ‘Inzet van onze vrijwilligers is geen evidentie’

Rode Kruis-Vlaanderen vraagt meer respect en waardering voor de inspanningen die de organisatie doet om het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden. ‘De inzet van onze vrijwilligers is geen evidentie, maar vergt een goede organisatie en ook financiële middelen’, klinkt het. ‘Het wordt tijd dat mensen, en zeker ook beleidsmakers, zich daarvan bewust worden.’

Momenteel zijn Rode Kruis-vrijwilligers heel actief in de coronacrisis. Zo’n 2.000 vrijwilligers worden ingezet in woonzorgcentra, daarnaast zorgen ze voor vervoer van coronapatiënten en ondersteunen ze huisartsenposten of ziekenhuistriageposten logistiek. ‘De inzet van onze vrijwilligers is echt enorm groot, maar zij krijgen daar maar weinig erkenning voor’, zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove vrijdag. “Dankzij onze vrijwilligers houden heel wat woonzorgcentra momenteel het hoofd boven water. Onze organisatie straalt vertrouwen uit, wij zijn professioneel maar dat mag niet als evident beschouwd worden.”

Vandekerckhove benadrukt dat de vrijwilligers hun taken uitvoeren bovenop hun gewone dagtaak. ‘Ook zij zijn bang van het virus maar toch gaan ze helpen waar kan. En dat kan omdat ze goed opgeleid zijn en beschikken over goed materiaal.’ Die opleiding en het materiaal komen niet uit de lucht gevallen maar vergen zware inspanningen, financieel en in manuren.

Rode Kruis-Vlaanderen ontvangt geen subsidies van de overheid en is afhankelijk van haar eigen fondsenwerving. ‘Wij doen graag een oproep naar de verschillende overheden dat wij middelen nodig hebben om onze goede werking te kunnen garanderen. Een performante, goede organisatie is niet eindeloos, wij hopen dat de overheid onze boodschap goed ontvangt’, besluit hij.