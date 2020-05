Dalle: ‘Leiderschap is de uitdaging in Brussel’

De situatie in Brussel staat al weken onder druk door de spanningen tussen jongerengroepen en de politie. Zo werd er bericht dat de politie de opdracht heeft gekregen om niet meer tussen te komen. ‘Daar is geen enkele aanwijzing voor’, zegt minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in De ochtend.

De rellen tussen jongeren en de politie in de Brusselse randgemeenten zijn geen nieuw fenomeen. Sinds de 19-jarige Adil is omgekomen bij een politieachtervolging in Anderlecht is het hek van de dam. ‘De algemene perceptie in de wijk is dat hij is gestorven door de politie’, zegt Thomas Devos van jongerenorganisatie JES in Brussel in De ochtend. ‘Je merkt dat bij een groot deel van de mensen het vertrouwen er niet meer is dat het gewoon een ongeluk was. Jongeren vertrouwen de politiediensten niet meer, en andere diensten ook niet.’

Benjamin Dalle, minister van Brussel en Jeugd, wijst in De ochtend op de verantwoordelijkheid van de Brusselse politiek. ‘Er moet scherp opgetreden worden.’ Volgens hem is er geen enkele aanwijzing dat de politie instructies heeft om niet te moeten tussenkomen bij situaties met jongerengroepen. Dalle reageerde daar op uitspraken van VSOA-vakbondsman Vincent Houssin, die donderdag stelde dat politiemensen onder druk van lokale politici niet zouden mogen ingrijpen bij rellen in Brussel.

‘Minister-president is afwezig’

‘Er zijn 19 burgemeesters en een minister-president. Ik verwacht leiderschap, dat is de uitdaging in het Brusselse Gewest.’ Daarbij haalt hij hard uit naar de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS): ‘Vervoort blinkt uit in afwezigheid, hij gaat de dialoog met politie niet aan, hij komt niet tussen.’

Naast de hoge jeugdwerkloosheid - die ligt nog altijd boven de 20 procent, zegt Dalle - zijn nu ook de coronamaatregelen een bron van frustratie bij Brusselse jongeren. Volgens de minister zal het een verademing zijn als skateparken en speeltuinen weer open mogen.