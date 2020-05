Ex-veiligheidsadviseur Trump niet langer vervolgd voor leugens tegen FBI

Het Amerikaanse ministerie van Justitie laat de aanklachten tegen Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van president Donald Trump, vallen. Hij was een van de beklaagden in het Mueller-onderzoek.

Het ministerie vroeg donderdag aan het federaal gerechtshof in de hoofdstad Washington om een einde te maken aan de procedure. Flynn speelde een centrale rol in het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Trump zei tegen de pers dat hij had verwacht dat het ministerie de klachten tegen de oud-generaal zou laten vallen. ‘Hij is onschuldig en werd een doelwit om een president neer te kunnen halen’, zei de president erover. Flynn was amper 23 dagen in dienst als veiligheidsadviseur van president Trump toen hij in 2017 moest opstappen.

Contacten met Rusland

Flynn heeft toegeven dat hij tijdens een FBI-verhoor opzettelijk valse verklaringen had afgelegd over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kisljak. Flynn sprak in december 2016 illegaal met Kisljak over Amerikaanse sancties tegen Moskou en een aanstaande stemming over een VN-resolutie over het Israëlische kolonisatiebeleid. Hij trok die bekentenis later weer in.

Amerikaanse minister van Justitie William Barr besloot enkele maanden geleden om een andere aanklager dan Mueller aan te wijzen om de zaak van Flynn opnieuw te bekijken. Die heeft geadviseerd om de zaak te seponeren. Een verdere vervolging in de zaak dient de belangen van justitie niet, vermeldt een mededeling van het ministerie.

Politieke belangen

Uit verschillende hoeken komt nu kritiek dat het ministerie van Justitie onder Barr de politieke belangen van Trump dient. De seponering stelt de huidige president in een beter daglicht om herkozen te worden voor een tweede termijn.

Flynn heeft vorig jaar nieuwe advocaten in de arm genomen, die de schuldbekentenis betwisten. Ze zeggen dat Flynn erin werd geluisd door de FBI en dat aanklager Mueller samenzwoer met de inlichtingendienst. Vorige maand werden er notities over het FBI-onderzoek vrijgegeven. Daaruit bleek dat de onderzoekers vermoedden dat Flynn zou liegen. In één notitie staat de vraag of 'we hem moeten laten liegen zodat we hem kunnen vervolgen of hem kunnen laten ontslaan'.

De aanklager concludeerde dat de FBI Flynn zonder wettelijke basis heeft gehoord en onder druk heeft gezet. Dat maakt zijn eerdere schuldbekentenis niet geldig.