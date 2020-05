Ongehoord: ‘Veilige seks is leuk, dus waarom zou veilig winkelen niet ook leuk zijn?’

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘We zijn gecreëerd naar Gods beeld en gelijkenis. Wanneer we aan dat beeld denken, denken we dan aan een romp of aan benen of aan armen? We denken dan aan een gezicht. Dat is waarom ik vind dat mensen hun gezicht niet mogen bedekken.’