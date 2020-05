De modewereld herbezint. ‘Dure shows op exotische locaties, en dan beweren duurzaam te zijn?’

Ook in de mode-industrie is de coronacrisis hard ingeslagen. Maar misschien zorgt de pandemie wel voor de herstart waarop velen allang aan het wachten waren.

De luxemerken laten modellen de hele wereld overvliegen voor de exclusiefste fotoshoots. En de ‘fast fashion’ lanceert acht nieuwe collecties per jaar. Want de trui die je in april koopt, is in september alweer uit de mode. De coronacrisis bracht de hele industrie tot stilstand. En die zorgde voor de broodnodige bezinningstijd.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Veerle Windels | Presentatie Nele Eeckhout | Redactie Joris Van Damme | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.