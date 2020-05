Stad Brussel verbiedt bekerfinale met publiek

Als het Belgisch voetbal een bekerfinale op 1 of 2 augustus wil organiseren, dan zal er dat eentje zijn zonder publiek. Het kabinet van Brussels Schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen) noemt het “uitgesloten” dat fans de finale in het Koning Boudewijnstadion zullen kunnen bijwonen, maar merkt op dat een tweestrijd tussen Club Brugge en Antwerp achter gesloten deuren misschien wel kan.

Een officiële vraag vanuit de KBVB om de finale te laten doorgaan op 1 of 2 augustus kwam er nog niet. “Maar die verwachten we wel”, klinkt het in het kabinet van schepen Hellings. “Een finale op dat moment met publiek is voor ons evenwel uitgesloten. Eentje zonder zou misschien wel kunnen. Wij houden ons aan de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad.” Die verklaarde eerder deze week dat sportwedstrijden tot eind juli verboden zijn, maar vertelde eerder al dat massabijeenkomsten - zoals een bekerfinale mét fans - tot eind augustus niet mogen doorgaan.

3 augustus deadline voor UEFA

Voor 3 augustus moet België zijn Europese deelnemers meedelen aan de UEFA. Omdat Antwerp - vierde in de stand - bij bekerwinst een beter Europees ticket scoort dan Charleroi - derde in de stand - kan de match spelen veel discussies de kop indrukken. Die finale op 1 of 2 augustus spelen kan na de beslissing van de stad Brussel nog steeds, al zal het dus honderd procent zeker achter gesloten deuren moeten gebeuren.