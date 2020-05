Het aandeel Belgen met antistoffen tegen sars-CoV-2 is tussen eind maart en midden april van 3 naar 6 procent gesprongen.

De lockdown voelt alsof we met z’n allen compleet van elkaar afgescheiden zijn. Toch bleef in de eerste weken van de lockdown het nieuwe coronavirus rondgaan in de bevolking. Honderdduizenden Belgen ...