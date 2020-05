Fietser levensgevaarlijk gewond bij aanrijding in Zandhoven

Een 70-jarige fietser uit Grobbendonk is donderdag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Zandhoven. Hij werd bij het oversteken aangereden door een auto.

Het ongeval vond plaats rond 18 uur op de Dennenlaan. ‘Het slachtoffer reed richting Grobbendonk. Hij wilde oversteken naar de Keulsebaan en werd gegrepen door een auto die in dezelfde richting reed’, zegt woordvoerster Els Kusters van de politiezone ZARA.

De zeventiger werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar afgevoerd naar het UZA. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

‘Die bevestigde het verhaal van de 35-jarige autobestuurder. Het slachtoffer had volgens hem zijn hand wel uitgestoken, maar was dan zonder te kijken overgestoken. Het slachtoffer had de auto wellicht niet horen aankomen. De bestuurder reed niet te snel, maar kon een aanrijding onmogelijk vermijden’, zegt Els Kusters.