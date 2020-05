Lufthansa: ‘Onderhandelen met Duitse overheid over 9 miljard steun en overheidsbelang’

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moedermaatschappij van Brussels Airlines, heeft donderdag bevestigd dat ze met de Duitse staat onderhandelt over een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro.

‘De onderhandelingen en het politieke besluitvormingsproces zijn nog altijd aan de gang’, klinkt het in een persbericht van de groep.

Mogelijk zou de Duitse overheid in ruil voor de steun een belang nemen van 25 procent plus één aandeel in het kapitaal van de luchtvaartmaatschappij, en een zitje krijgen in de raad van toezicht. Ook zou Lufthansa in de toekomst kunnen afzien van het uitkeren van dividenden. Dat ligt allemaal op de onderhandelingstafel.

Eerst Duitsland, dan België

En zolang er in Duitsland geen akkoord is voor Lufthansa, zit het dossier rond Brussels Airlines vast. Met het geld van de Belgische overheid alleen – ons land zou 290 miljoen euro op tafel willen leggen – zou de luchtvaartmaatschappij snel weer in de problemen komen. Brussels Airlines heeft ook extra middelen van de moedergroep nodig.

Voorlopig zit het dossier hier dan ook vast. ‘Iedereen kijkt naar elkaar en wacht af’, zegt een bron dicht bij het dossier. Ook in Oostenrijk, waar Lufthansa-dochter Austrian Airlines 767 miljoen euro staatssteun vraagt, is er nog geen akkoord.