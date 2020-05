Frankrijk ‘in twee gesplitst’ bij exitstrategie

‘De geleidelijke opheffing van de corona-inperkingen kan maandag 11 mei starten’, bevestigde de Franse premier Edouard Philippe donderdag bij de voorstelling van de exitstrategie van zijn regering. De grenzen blijven zeker tot 15 juni gesloten.

De Franse premier waarschuwde dat Frankrijk ‘in tweeën gesplitst’ wordt, in ‘rode’ en ‘groene’ zones. In die zones zullen andere exitregels gelden. Departementen die zwaar getroffen worden door het coronavirus zijn rood, departementen die relatief gespaard blijven krijgen code groen.

Op de kaart kleurt het noordoosten, met Parijs erbij, rood, terwijl de rest van het land groen is. Toen Frankrijk op 17 maart in lockdown ging, greep het virus al flink rond zich heen in de regio rond Parijs, het noorden en het oosten van het land. In die regio’s is de bevolkingsdichtheid ook groter.

In de groene zones mogen middelbare scholen, cafés en restaurants begin juni weer opengaan als de besmettingsgraad laag blijft. In de rode zones blijven de parken en middelbare scholen nog dicht. Er zullen ook ‘zeer strikte regels’ gelden in het openbare vervoer. Dat zal tijdens de piekuren enkel toegankelijk zijn voor mensen met een attest van hun werkgever. Mondmaskers worden op het openbaar vervoer verplicht voor passagiers vanaf 11 jaar.

De kleuter- en lagere scholen gaan vanaf volgende week in het hele land geleidelijk weer open. ‘Maar we gaan niet alle leerlingen op hetzelfde moment ontvangen’, zei minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer. ‘Een groot deel van de scholen zal volgende week wel open zijn en iets meer dan 1 miljoen kinderen zullen naar school gaan.’

Opnieuw in lockdown

De Franse grenzen blijven ook na 11 mei nog dicht. ‘Sinds het begin van de crisis is een gesloten grens de regel, en de toestemming om de grens over te steken is de uitzondering. We moeten die bescherming behouden, dat zal niet snel veranderen’, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Al zeker tot 15 juni is dat het geval.

Premier Philippe maakte duidelijk dat een nieuwe lockdown kan opgelegd worden, als het nodig is. ‘We hebben altijd gezegd dat we daartoe bereid zijn, als er geen andere optie is.’ Tot nu toe zijn 25.809 mensen aan de covid-19-ziekte gestorven in Frankrijk.