Lanceringsdatum van Disney+ in België is bekend

Disney heeft eindelijk een datum geprikt voor de lancering van Disney+ in België. De streamingdienst van het Amerikaanse entertainmentbedrijf was al langer beschikbaar in verschillende andere Europese landen, maar vanaf september zullen ook Belgische klanten er gebruik van kunnen maken.

Disney+ werd eerst uitgerold in november in de Verenigde Staten en Canada. In 24 uur tijd hadden ze al 10 miljoen abonnees te pakken. Later kwamen ook Australië, Nieuw-Zeeland, India, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland, Ierland, Spanje en Oostenrijk aan de beurt. In september volgen naast België nu ook de Scandinavische landen en Portugal. Latijns-Amerika is eind 2020 aan de beurt.

De streamingdienst - die toegang geeft tot de volledige catalogus van Disney, Star Wars en Marvel - kost 6,99 euro per maand, of 66,99 euro voor een jaarabonnement. Wereldwijd heeft Disney+ al 54 miljoen abonnees.