Beperkt bezoek mogelijk in woonzorgcentra vanaf 18 mei

Onder strikte voorwaarden wordt bezoek in de woonzorgcentra mogelijk vanaf 18 mei. Het bezoek blijft voorlopig beperkt tot één persoon per bewoner. ‘Liefst altijd dezelfde bezoeker.’ Een eventuele uitbraak moet ook onder controle zijn.

‘Vooraleer opnieuw bezoek te kunnen ontvangen in een woonzorgcentrum, moet de voorziening zelf klaar zijn en zich klaar voelen om dit veilig te organiseren’, klinkt het in een persbericht van de taskforce zorg.

De taskforce creëert voorzichtig de mogelijkheid om bezoek toe te laten in een woonzorgcentrum. Maar de ‘vier bezoekers’-regel die voor de rest van de bevolking kan, is zeker niet van toepassing. Wel kan één persoon per bewoner toegelaten worden, vanaf 18 mei.

De voorwaarden zijn strikt. Een eventuele uitbraak van het nieuwe coronavirus moet onder controle zijn. Het woonzorgcentrum moet aan álle hygiënische voorwaarden en afstandsregels kunnen voldoen. Een bezoek is alleen op afspraak mogelijk, én de bezoeker mag 14 dagen vooraf geen enkel symptoom van sars-CoV-2 vertonen.

Het woonzorgcentrum zelf bepaalt de verdere regels. Hoe vaak en hoe lang het bezoek binnen mag, bijvoorbeeld. Duikt er een probleem op, dan kan de voorziening zelf beslissen een stap terug te zetten. Maar dat moet dan altijd duidelijk naar bewoners en de familie worden gecommuniceerd.

‘Besmettingen nemen af’

Op 15 april had de Nationale Veiligheidsraad bezoek al toegelaten in de woonzorgcentra, maar die beslissing stootte meteen op verzet in de sector. De Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) besloot daarop de regeling nog uit te stellen.

Waarom mag het dan nu wel? ‘Rond 11 zullen de testen in de woonzorgcentra afgerond zijn, de cijfers tonen vandaag aan dat de besmettingen afnemen’, klinkt het in het persbericht van de taskforce. ‘Van de personeelsleden test 2 procent nog positief, bij de bewoners is dat 5 procent. Dat is één van de belangrijke basisvoorwaarden.’