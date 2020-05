Lommel pakt licentie en maakt werk van overname door Manchester City

SK Lommel lijkt gered. De Limburgse 1B-club verdedigde zich deze namiddag succesvol voor het BAS en heeft goeie hoop op een licentie. De club werkt aan een overname door de groep rond Manchester City. De Engelse topclub zou talenten naar Lommel brengen.

De licentiecommissie had Lommel in eerste instantie een negatief advies gegeven omdat het eigendom was van een spelersmakelaar, Udi Shochatovitch, en omdat er schulden waren. Ook de bankgarantie om de continuïteit voor het seizoen 2020-2021 te bewijzen, een bedrag van 1,65 miljoen euro, ontbrak.

Het eerste probleem werd begin deze week opgelost, toen Shochatovitch de club voor een symbolische euro verkocht aan de vzw Lommel. Die nam de jongste dagen de tweede stap: een groep (lokale) investeerders vinden die bereid waren de lopende schulden af te lossen en borg te staan voor de bankgarantie van 1,65 miljoen.

Vandaag verdedigde Lommel zich met succes voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Meer dan tien minuten duurde het gesprek niet: zowel juridisch als financieel was het dossier sluitend. Een officiële beslissing is er nog niet, maar de club kreeg het signaal dat ze ook volgend seizoen in 1B kan spelen.

City

Meteen is de weg vrij om een samenwerkingsverband met Manchester City aan te gaan. De VZW is volop in gesprek met enkele kandidaat-overnemers. De belangrijkste piste is de City Football Group, eigenaar van… Manchester City. Naast City is CFG (hoofd)aandeelhouder van nog zeven andere clubs over heel de wereld. Of Lommel nummer negen wordt, is nog niet duidelijk. CFG heeft in elk geval Deloitte de opdracht gegeven voor een ‘due dilligence’, waarbij Lommel SK helemaal wordt doorgelicht.

Er wordt dan ook opgetogen gereageerd aan de Gestelsedijk. “Na het afgelopen seizoen waar Lommel SK zich steeds meer profileert als een club met de nodige ambitie om verder te bouwen, voelen we een groeiend enthousiasme voor groen-wit”, klinkt het in een eerste reactie. “Er komen weer meer supporters naar de Gestelsedijk. De identiteit van de club kwam weer bovendrijven en vele nieuwe regionale ondernemers voelen zich betrokken bij ons verhaal. Dankzij hun steun zijn wij in staat om ook nu weer nieuwe stappen te zetten. Door het behalen van de licentie voor 1B én 1A kunnen we verder in gesprek gaan met partijen die onze groei de voorbije maanden ook hebben opgemerkt en ons daarin willen versterken.”