Bundesliga bevestigt herstart van competitie op 16 mei, nog geen zekerheid over beker

De twee hoogste divisies in Duitsland, de Bundesliga en Tweede Bundesliga, zullen op zaterdag 16 mei herstarten. Dat bevestigde de Duitse profliga (DFL) donderdag na overleg met de 36 profclubs. Woensdagavond had de DFL nog haar wens uitgesproken een dag eerder, op vrijdag 15 mei, te hervatten. Om formele redenen - 15 mei behoort nog tot de eerste helft van mei - werd dat onmogelijk.

Woensdag zette de Duitse regering, na een videoconferentie tussen bondskanselier Angela Merkel en vertegenwoordigers van de deelstaten, het licht op groen om de competitie in de tweede helft van mei te hervatten, weliswaar achter gesloten deuren. Sinds half maart werd in Duitsland wegens de uitbraak van het coronavirus niet meer gespeeld. Als alles volgens planning verloopt, eindigt het seizoen in het weekend van 27 en 28 juni. De bekerfinale wordt mogelijk nog begin juli afgewerkt.

Er moeten in de Bundesliga nog negen volledige speeldagen afgewerkt worden. De DFL en de Duitse voetbalbond DFB hebben de clubs alvast een uitgebreide handleiding bezorgd over de manier waarop de wedstrijden veilig georganiseerd kunnen worden. Er zal ook uitgebreid getest blijven worden.

Bij een eerste reeks tests testten de voorbije dagen tien personen positief op het coronavirus, op een totaal van 1.724 afgenomen tests. Clubs zullen ook strikte maatregelen in acht moeten nemen voor de start van de competitie. Zo zullen ze in quarantaine moeten gaan, al hoeft die niet al te uitgebreid zijn.

De Bundesliga is de eerste topcompetitie die weer van start gaat. In Frankrijk en Nederland werd het seizoen beëindigd. Italië, Spanje en Engeland hebben nog geen besluit genomen. In ons land besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag dat er tot 31 juli niet gevoetbald mag worden.

Foto: EPA-EFE

Het programma van de 26e speeldag:

. Zaterdag 16 mei:

15u30:

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Hertha Berlijn

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

18u30:

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

. Zondag 17 mei:

15u30:

FC Keulen - Mainz

18u:

Union Berlijn - Bayern München

. Maandag 18 mei:

20u30:

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

DFB-Pokal wacht nog op groen licht van Duitse regering

De eerste en tweede Bundesliga staan onder hoede van de DFL, terwijl de DFB het bekertoernooi organiseert. De Duitse bond betreurt dat er nog geen knoop is doorgehakt over de Pokal. Ook voor het derde niveau, onder beide Bundesliga’s, en de eerste klasse bij de vrouwen, die de DFB ook superviseert, bleef een beslissing uit.

“Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat de Pokal niet in de beslissing van de regering opgenomen is”, vertelde DFB-vicevoorzitter Rainer Koch op de Beierse televisie.

Het bekertoernooi werd in maart stilgelegd voor aanvang van de halve finales. Bayern München, Eintracht Frankfurt en Bayer Leverkusen zijn nog aan zet, net als vierdeklasser Saarbrücken. Dat er nog een amateurclub in competitie is, zorgt voor bijkomende problemen.

“Saarbrücken valt, als vierdeklasser, niet onder het besluit van de regering”, verduidelijkt Joachim Herrmann, minister van Binnelandse Zaken in Beieren. “Dat geldt alleen voor teams uit de twee Bundesliga’s. Maar ik ben er zeker van dat er voor de Pokal een oplossing uit de bus komt.”