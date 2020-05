Hoog aantal nieuwe besmettingen: ‘Wees uw eigen contactonderzoeker’

Er zijn de afgelopen 24 uur nog nooit zoveel mensen ontslagen uit intensieve zorg, maar het aantal besmettingen in de samenleving steeg wel. ‘Het virus is nog steeds in het land’, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht.

De afgelopen 24 uur is het aantal bedden dat ingenomen wordt op intensieve zorg nog nooit zoveel gedaald. Er is een daling van 116 patiënten op een totaal van 538, waarvan slechts een klein deel (37), overlijdens. ‘Het aantal patiënten dat ontslagen werd op intensieve zorg is nog nooit zo hoog geweest’, zegt Van Gucht aan De Standaard.

Belangrijk is om ook te kijken naar de mensen die moeten worden beademd, omdat sommige patiënten enkel voor observatie op intensieve zorg belanden. Op dit moment worden 357 mensen beademd, op de piek begin april waren dat er 1.008. ‘De cijfers omtrent beademing zijn het topje van de ijsberg’, legt Van Gucht uit. ‘Het feit dat het gestaag afneemt, is een goed teken, dan wordt de ijsberg kleiner. De trend van het virus is gunstig.’ Toch moeten we voorzichtig blijven. ‘Het virus is nog altijd in omloop, het is waarschijnlijk wel sneller gekrompen door de maatregelen, die we nu opnieuw beginnen te lossen.’

Nieuwe teststrategie

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen neemt dan weer wel toe: de afgelopen 24 uur waren dat er 639. In het begin van de week waren dat er nog 242 op maandag en 272 op dinsdag. De meest logische verklaring hiervoor is volgens Van Gucht de nieuwe teststrategie.

‘Vanaf nu kan iedereen met symptomen door de huisarts getest worden’, legt hij uit. ‘Vroeger lieten we vermoedelijke gevallen thuis uitzieken zonder test. De cijfers zullen de komende dagen hierdoor waarschijnlijk nog stijgen.’ Daarom kunnen de huidige cijfers niet vergeleken worden met de voorgaande. ‘Alles wat nu komt kan niet vergeleken worden met twee weken geleden’, zegt hij.

Contact tracing

Er wordt dus veel meer getest, maar het contact tracing staat nog niet 100 procent op punt. ‘Dat gaat volgende week echt van start, nu kan nog niet iedereen opgevolgd worden’, zegt Van Gucht. Dat mag ons niet tegenhouden om zelf verantwoordelijk om te gaan met onze contacten. ‘Wees uw eigen contactonderzoeker’, vraagt Van Gucht. Wie besmet is, kan volgens de viroloog zelf contact opnemen met zijn of haar omgeving. ‘Mensen met wie je dicht contact hebt gehad, vraag je minstens twee weken thuis te blijven. Met wie je sporadisch contact had, moet verantwoord omgaan met de situatie. Ga bijvoorbeeld niet langs bij meme en pepe.’

Viroloog Steven Van Gucht gaf woensdag op de persconferentie meer uitleg bij een studie van het Nederlandse Radboud medisch centrum over de besmettingsgraad. Hij verduidelijkte daarbij wat je moet doen wanneer je de eerste symptomen voelt.