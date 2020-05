Van Quickenborne gaat op de rem staan voor terugbetaling mijnwerkerspensioenen

Federaal parlementslid Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vraagt de tussenkomst van de Raad van State in een wetsvoorstel dat de retroactieve terugbetaling van 7.000 mijnwerkerspensioenen moet verzekeren.

Vandaag keurt de Kamer naar alle waarschijnlijkheid een wetsvoorstel goed waardoor zo’n 7.000 ex-mijnwerkers uit Limburg gemiddeld 25.000 euro, maandelijks zo’n 200 euro, extra pensioen (bruto) krijgen.

Die wetgeving komt er na een vermeende fout in de pensioenregeling en de inzet van Groen-parlementslid Barbara Creemers die steun vond bij andere Limburgse collega’s Meryame Kitir (SP.A), Gabby Kolenbunders (PVDA-PTB) en Nawal Farih (CD&V).

Hoog kostenplaatje

Volgens federaal Kamerlid Vincent Van Quickenborne is die eis echter onredelijk en fout. ‘Zowel de pensioendienst als de vorige en huidige ministers van Pensioenen zijn ervan overtuigd dat de pensioenen van de mijnwerkers altijd correct zijn berekend’, zegt Van Quickenborne. ‘Ook ik werd als pensioenminister destijds geconfronteerd met hun eisen. Maar deze keer slaagt hun belangengroep er wel in een meerderheid van linkse partijen te overtuigen. Nochtans kunnen zij niet aantonen hoe de pensioenen verkeerd werden berekend.’

De burgemeester van Kortrijk laat het er dan ook niet bij en vraagt de tussenkomst van de Raad van State die moet kijken of een retroactieve terugbetaling wel juridisch sluitend is.

Hij hamert daarbij ook op het kostenplaatje van 190 miljoen euro. ‘Dat is ongebruikelijk en een historisch unicum voor pensioenen. Er dreigt een gevaarlijk precedent’, klinkt het. Voor een tussenkomst moet Van Quickenborne wel nog de nodige vijftig stemmen in het halfrond halen. Hij rekent daarbij op de steun van zijn voormalige coalitiepartners uit de Zweedse regering.

Streep door de rekening

Een rem op het voorstel zou alsnog een streep door de rekening van de mijnwerkers zijn. KS Vriendenkring, de vereniging die belangen voor de Kempense mijnwerkers behartigt, betoogde vorig jaar al voor de toren van de pensioendienst. Pijnpunt was toen ook de berekening van mijnwerkerspensioenen die in 1990 plots veranderde. In plaats van na 30 actieve jaren, konden mijnwerkers toen na 25 actieve jaren met pensioen gaan. Maar door een te vage wetgeving en te veel onduidelijkheden werd het pensioen volgens KS Vriendenkring in die vijf gelijkgestelde jaren altijd fout berekend, iets wat de pensioendienst betwist. De nieuwe wetgeving waarover vandaag gestemd wordt, moet een einde maken aan die onduidelijkheid en zo een betaling met terugwerkende kracht verzekeren.