Wilfried Meert leeft op hoop voor “Europese” Memorial Van Damme: “De mensen snakken naar wat live sport op tv”

Wilfried Meert, voorzitter van de Memorial Van Damme, is erg optimistisch over de kansen van de atletiekmeeting om door te gaan op 4 september. De organisatie hoopt zelfs op een editie met publiek, net als Minister van Sport Ben Weyts die vanaf 1 september een opening laat voor massasportevents.

“Er zijn nog geen evenementen afgelast na 31 augustus, en aangezien wij op 4 september gepland staan, lijkt het me logisch dat we optimistisch zijn”, zegt Wilfried Meert. “Zoals het er nu voorstaat, denk ik dat de Memorial zeker zal doorgaan, we weten alleen niet onder welke vorm.”

De internationale reismogelijkheden zijn ook in september naar alle waarschijnlijkheid nog beperkt. “Deelname van Amerikanen en Afrikanen lijkt mij uitgesloten”, klinkt het. “Ik denk voornamelijk aan Europese atleten, die zijn trouwens goed blijven trainen, omdat ze lang bleven hopen op het EK.”

Ondertussen is ook het EK atletiek in Parijs gecanceld, maar de organisatie van de Memorial hoopt nog op publiek in het stadion. “We houden met twee scenario’s rekening: ofwel zonder publiek, ofwel met een gelimiteerd aantal toeschouwers. In een stadion met 50.000 plaatsen, kan je zonder problemen 10.000 mensen gespreid onderbrengen. Ook als het zonder publiek moet, staan we daarvoor open. De mensen snakken naar wat live-sport op tv. We hebben al gepolst of de VRT de aangepaste meeting wil uitzenden, en kregen een volmondige ja.”

Niet alleen voor de tv-kijkers, maar ook voor de Belgische atleten wil Meert de meeting graag laten doorgaan. “Als je belt naar Jacques Borlée of Roger Lespagnard zeggen ze hetzelfde: de atleten blijven trainen, stilliggen kunnen ze zich niet permitteren. Er is een grote vraag naar wedstrijden bij onze landgenoten, en we hebben ook wel wat te bieden in ons land. Als je Nafi Thiam, Jonathan Sacoor, de Tornados, de Cheetahs en Bashir Abdi samenbrengt, kan je al een mooi programma samenstellen.”