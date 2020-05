De Amerikaanse president Donald Trump ontving woensdag een aantal mensen uit de zorgsector om hen te eren op 'National Nurse Day'. In de video hierboven ziet u hoe hij met een van hen bijna in conflict ging.

Sophia L. Thomas, voorzitster van de Amerikaanse verplegersassociatie en dus goed op de hoogte van de situatie in de ziekenhuizen in het land, kaartte aan dat sommige ziekenhuizen met een tekort aan beschermend materiaal kampen. Trump sprak dat staalhard tegen en wendde zich tot de andere aanwezigen om zijn gelijk bevestigd te zien. Tussendoor haalde hij de fouten van president Obama aan en sprak hij vooral lof over zijn eigen beleid uit.

Dinsdag bezocht Trump een mondmaskerfabriek in de staat Arizona. De medewerkers lieten bij zijn bezoek een passend nummer loeihard door de luidsprekers knallen. Bekijk het hieronder.