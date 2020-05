Gerecht veroordeelt olympisch kampioen shorttrack voor seksuele intimidatie

De Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun, die op de Winterspelen van 2018 in eigen land in Pyeongchang olympisch goud veroverde in het shorttrack, is donderdag voor een rechtbank in Seoel veroordeeld tot een boete voor seksuele intimidatie. Lim had voor de ogen van andere teammakkers de broek van een vrouwelijke schaatster naar beneden getrokken.