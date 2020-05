Maker 'Black Mirror' vindt wereld te somber voor nieuw seizoen

Charlie Brooker, de man achter Black Mirror, begint voorlopig niet aan een nieuw seizoen van de dystopische serie. ‘Ik kan me niet voorstellen dat iemand op dit moment nood heeft aan verhalen over het uiteenvallen van samenlevingen’, zei hij in een interview verwijzend naar de wereldwijde coronacrisis.

Voor wie het zich afvroeg: er komt voorlopig geen zesde seizoen van de populaire dystopische serie Black Mirror, dat sinds seizoen drie in handen is van streamingdienst Netflix. Dat gaf scenarioschrijver van de serie Charlie Brooker zelf aan in een interview met het Britse magazine Radio Times.

Hij kan zich niet voorstellen dat er iemand te midden van een wereldwijde pandemie zit te wachten op dystopische verhalen. ‘Dus daar ben ik op dit moment niet mee bezig.’

Brooker, die in het verleden al voor verschillende Britse komische sitcoms heeft geschreven, zegt nu bezig te zijn met scripts die hem doen lachen.

Of hij na de coronacrisis opnieuw Black Mirror-afleveringen zal schrijven, laat hij voorlopig in het midden. De vijf seizoenen van Black Mirror kunnen uiteraard (her)bekeken worden via Netflix.