OPROEP. Het dilemma van de ‘vier bezoekers’: heeft u al gekozen?

Overheerste aan uw ontbijttafel ook maar één onderwerp? Sinds premier Sophie Wilmès (MR) gisteren aankondigde dat ‘vanaf 10 mei elk gezin tot vier mensen zal mogen ontvangen’, dat ‘altijd dezelfde mensen moeten zijn’ en die ‘alleen bij dat ene gezin mogen langsgaan’, is het hele land aan het rekenen en piekeren geslagen. Heeft u de knoop al doorgehakt? Of ontaardde het ontbijt in ruzie omdat uw kinderen hun vrienden willen zien, maar u liever familie uitnodigt?