Opmars van SUV’s vertraagt vergroening wagenpark

De 3,5 miljoen personenwagens in Vlaanderen werden vorig jaar gemiddeld genomen milieuvriendelijker. Maar de trend richting zwaardere en krachtigere auto’s doet de afname van de CO 2 -uitstoot slabakken.

Elke auto die in Vlaanderen rondrijdt, krijgt door de overheid een ‘ecoscore’ toegekend. Die geeft een indicatie van hoe milieuvriendelijk hij is. Die score houdt rekening met verschillende schade-effecten: van de CO 2 -uitstoot van de auto, tot de impact op de luchtkwaliteit en dus de gezondheid, tot de geluidshinder.

De score wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100 en bedroeg vorig jaar gemiddeld 62. Kijken we alleen naar de nieuw ingeschreven auto’s, dan is de score net geen 69. Dat is nog altijd een toename ten opzichte van de jaren voordien, maar de stijgende trend slabakt wel. Steeg tussen 2015 en 2016 de gemiddelde ecoscore van nieuwe wagens nog met 1,8 punten, dan was dat tussen 2018 en 2019 nog maar met 0,2 punten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Vlaams Departement Omgeving en Statistiek Vlaanderen.

Benzine is baas

Aan dieselwagens - die met een gemiddelde ecoscore van 57 bijna 10 punten lager scoren dan benzinewagens, en zelfs 30 punten lager dan elektrische wagens - zal het niet liggen. Hun aandeel in het wagenpark is ook vorig jaar sterk afgenomen. Van alle nieuw aangekochte wagens is nog maar 32 procent een dieselwagen.

Maar ook het aandeel van auto’s met een alternatieve aandrijving blijft met 3 procent heel klein, al neemt het wel voorzichtig toe. Van alle nieuwe wagens rijdt één op de twaalf hybride, elektrisch, of op CNG, LPG of waterstof.

Zes op de tien wagens is een benzinewagen.

Europese verplichting onhaalbaar

Wat wel verklaring kan bieden voor de slabakkende verbetering van de ecoscore, is het enorme succes van de SUV’s de voorbije jaren. In 2019 reden er al 640.000 rond in Vlaanderen. Het aandeel bij de nieuwe inschrijvingen is gestegen van 17 procent in 2013 naar 41 procent in 2019. ‘Die trend heeft een negatieve impact op de gemiddelde ecoscore’, schrijft het Vlaams Departement Omgeving in haar rapport bij de cijfers.

De ecoscore van een SUV ligt gemiddeld 1,4 punt lager dan die van niet-SUV’s. Dat komt doordat ze gemiddeld zwaarder zijn dan andere personenwagens (1517 kilogram tegenover 1370 kilogram), maar ook krachtiger (106 kW tegenover 91 kW). Mede daardoor hebben SUV’s een hoger gemiddeld verbruik en stoten ze ook meer CO 2 uit dan niet SUV’s (128 gram/kilometer tegenover 116 gram/kilometer).