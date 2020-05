Vanaf 18 mei opnieuw trainingen en met twintig wielertoeristen de weg op?

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft samen met de sportfederaties en regionale collega’s een plan uitgewerkt voor de heropstart van sporten. Vanaf 18 mei zou er op opnieuw getraind mogen worden - weliswaar zonder fysiek contact.

Het plan van minister van Sport Ben Weyts (N-VA) dat op tafel ligt, is nog niet goedgekeurd door de expertengroep (GEES). ‘We hebben het voorstel voorgelegd, maar wachten nog op het advies van de virologen’, reageert Weyts, die betreurt dat het voorstel gelekt is in Het Laatste Nieuws. ‘We verwachten meer duidelijkheid op de Nationale Veiligheidsraad volgende week. De verschillende stappen zijn uiteraard allemaal onder voorbehoud. 1 september is ook nog ver van ons verwijderd.’

Maar het gelekte plan klopt wel, aldus Weyts. Het voorstel werkt in verschillende fases:

Vanaf 18 mei: opnieuw in groep van twintig, kinderen krijgen voorrang

Voetbal-, hockey- of basketbaltrainingen (buiten) mogen opnieuw plaatsvinden. Het gaat om groepen van maximaal twintig personen. De accommodatie moet minimaal in 30m² per deelnemer voorzien. Die sporten moeten wel op een veilige manier kunnen gebeuren. Contact en wedstrijden blijven verboden. Basketters kunnen lopen en shots oefenen, duels blijven uitgesloten.

Ook wielertoeristen kunnen dan in principe opnieuw met twintig leden de weg op. ‘We zijn niet bezweken voor de lokroep van federaties en clubs die een uitzonderingsstatuut vroegen voor de eigen sport’, aldus Weyts. ‘In plaats van een regeling uit te werken voor elke sport apart, hebben we één duidelijke logica: het doet er niet toe welke sport, maar hoe je sport.’

Kinderen jonger dan 12 jaar wil Weyts alle sportactiviteiten toezeggen, zonder beperkingen. Die maatregel moet de jongsten een uitlaatklep bezorgen. ‘Ze hebben nu vaak geen stem, maar zouden als eerste kunnen genieten van de verdere versoepeling.’

Vanaf 1 juni: ook indoorsporten met drie

Individuele activiteiten in het zwembad, de fitness of de sporthal worden wellicht mogelijk in groepjes van maximaal drie personen. Niet alleen kan u baantjes zwemmen, ook badminton, tafeltennis of fitness zijn zo opnieuw mogelijk. Meerdere groepjes in een sporthal of in een zwembad zijn mogelijk.

Vanaf 15 juni: indoorsporten in groep

De volleybal-, handbal-, korfbal- of basketbaltraining kan opnieuw doorgaan. Wel nog steeds onder strikte omstandigheden (geen duels). Ook groepslessen in de fitness kunnen vermoedelijk opnieuw opstarten, met maximaal twintig personen.

Vanaf 1 juli: contact mag binnen het team

Onderling contact is (onder voorbehoud) opnieuw toegestaan binnen een team. Ook de judo- of karateles kan. Wedstrijden tussen verschillende teams blijven verboden als physical distancing niet kan gegarandeerd worden. Een tenniswedstrijd kan, een voetbalmatch tegen een ander team niet.

Vanaf 1 augustus: competitie toegelaten

De Nationale Veiligheidsraad besloot dat alle sportcompetities alvast stilliggen tot 31 juli. Weyts en zijn collega’s hopen dat competitievoetbal vanaf 1 augustus mogelijk is. Ook een dorpsloop of fietstocht op grotere schaal kan opnieuw. Alle sportevenementen met maximaal 2.000 aanwezigen (deelnemers en publiek) zullen dan vermoedelijk worden toegelaten, ook als de physical distancing tussen verschillende teams doorbroken wordt. Het blijft wel aangeraden om maximale spreiding en afstand te bewaren als het kan.

Vanaf 1 september: massa-evenementen

1 september is nog ver weg, maar het is de bedoeling om sporten in massa dan opnieuw toe te laten. Denk aan de Memorial Van Damme, de Ronde van Vlaanderen of de Antwerp 10 Miles.

Nogmaals: de virologen moeten hun fiat nog geven over dit plan.