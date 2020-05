Eén vervangt ‘Vandaag’ met Danira door prestigereeks ‘Band of brothers’

Eén gaat vanaf maandag 18 mei dagelijks de prestigereeks Band of brothers met Damian Lewis uitzenden. De Amerikaanse serie neemt de plaats in van Vandaag. De talkshow van Danira Boukhriss Terkessidis ging al langer mee dan was gepland, maar de laatste aflevering staat nu gepland voor donderdag 14 mei.

Band of brothers dateert uit 2001 en was destijds op VTM te zien. Deze serie over de Tweede Wereldoorlog is een coproductie van Steven Spielberg en acteur Tom Hanks. De serie begint met de training in Amerika voorafgaand aan de landing in Normandië en stopt in het beruchte Adelaarsnest van Adolf Hitler. Het verhaal is gebaseerd op de roman van Stephen Ambrose.