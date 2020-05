Poolse verkiezingen toch uitgesteld door corona

In Polen worden de presidentsverkiezingen die deze zondag zouden plaatsvinden dan toch uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. De oppositie is blij met het akkoord van de regerende partijen. Eerder had die gesproken van een ‘staatsgreep te midden van een epidemie’ indien de verkiezingen toch zouden doorgaan.

De Poolse oppositie reageert positief op het akkoord bij de regerende partijen om de presidentsverkiezingen van zondag uit te stellen. ‘Het is goed nieuws dat de verkiezingen niet op 10 mei en waarschijnlijk zelfs niet in mei kunnen plaatsvinden’, aldus Jan Grabiec, woordvoerder van de grootste oppositiecoalitie Burgercoalitie (KO), aan het Poolse nieuwsagentschap PAP. De Burgercoalitie had al langer gepleit om de verkiezingen uit te stellen wegens het coronavirus.

Ook de presidentskandidaat van de conservatieve PSL, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, verwelkomde de beslissing. Volgens de kandidaat zag de conservatief-rechtse regeringspartij PiS haar fout in en erkende die niet in staat te zijn de verkiezingen te organiseren.

Stemmen per post

De Polen hadden normaal zondag een nieuwe president moeten kiezen. Omdat de kiezers als gevolg van de corona-epidemie onmogelijk naar de stemlokalen konden afzakken, pleitte PiS de voorbije weken hevig voor een stemming per post. Die wijziging van de stemprocedures, die gejaagd ingevoerd zou moeten worden, stuitte echter op zwaar verzet van de oppositie en een kleinere coalitiepartner.

Na wekenlang gekibbel gaf PiS woensdagavond dan toe. Zodra het Hooggerechtshof de stembusgang van 10 mei ongeldig heeft verklaard, zal de voorzitter van het Lagerhuis nieuwe verkiezingen aankondigen ‘op de eerst mogelijke datum’, stelt PiS-voorzitter Jaroslaw Kaczynski in een gemeenschappelijke verklaring met gewezen vicepremier Jaroslaw Gowin, de leider van de coalitiepartner van PiS.

Beide politici stellen wel dat de verkiezingen ook op de latere datum per post zullen plaatsvinden. ‘Gelet op de veiligheid van de Polen zullen de verkiezingen als gevolg van de epidemie per post gehouden worden’, aldus de verklaring.

Op 6 augustus zal huidig president Andrzej Duda (PiS) vijf jaar aan de macht zijn en dan eindigt zijn ambtstermijn. Hij hoopt herverkozen te worden.