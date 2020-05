Coucke loopt ook bij Pairi Daiza blutsen op

Er verdwijnen 23 banen bij Pairi Daiza. Het is maar één van de belangen van Marc Coucke (Alychlo) waar de crisis lelijk huis houdt.

Bij dierenpark Pairi Daiza werd van 23 werknemers het contract beëindigd. Door de lockdown kon het park niet opengaan op 21 maart, zoals voorzien. Pairi Daiza, dat jaarlijks om en bij de 2 miljoen bezoekers ontvangt, kan dit jaar 30 miljoen euro aan inkomsten mislopen. De echte kostprijs hangt af van wanneer het park wel zal kunnen openen, als er al geen tweede of derde ­covid-19-golf aankomt. De vaste kosten blijven ondertussen lopen en wegen door. Het is de eerste keer in het 26-jarige bestaan van het park dat een herstructurering nodig is.

Pairi Daiza opende vorig jaar een hotel om gezinnen een meerdaags bezoek te kunnen aanbieden. Eerder dit jaar werd de ­capaciteit ervan nog met vijftig kamers (250 bedden) verruimd. Dat zijn kapitaalintensieve investeringen die voorlopig niets opbrengen.

Voor Marc Coucke, die via ­Alychlo een onrechtstreeks ­belang van 30,75 procent in Pairi Daiza heeft, is dit maar één van de tegenvallers. Coucke investeerde de afgelopen vijf jaar fors in toerisme, horeca en vrije tijd. Zowel Pairi Daiza, het project in Durbuy, de skipistes Snowworld als voetbalclub Anderlecht worden zwaar getroffen door corona.

Farma doet het wél goed

Maar volgens Michael Schenk, investeringsmanager bij Alychlo en voordien actief bij het investeringsfonds Waterland, is het niet allemaal kommer en kwel voor Coucke. ‘We zitten niet alleen in leisure. Onze deelnemingen in de farmasector, zoals Fagron bijvoorbeeld, doen het heel goed. Fagron schakelde snel om te kunnen ­inspelen op de vraag van de medische sector naar mondmaskers en ander beschermingsmateriaal.’ Volgens Schenk is het vertrouwen in de leisurepoot onaangetast.

‘Vóór de pandemie ­waren het allemaal gezonde ­bedrijven, we denken dat het groeipotentieel op de lange termijn onaangetast is.’ Mogelijk gaan de Belgen in de toekomst net vaker met vakantie in eigen land, zegt Schenk. De bedrijven van Coucke bereiden zich op verschillende scenario’s voor. ‘In Durbuy bijvoorbeeld, denken we dat we kunnen inspelen op de vraag naar schoolkampen of kampen voor kinderen met werkende ouders.’ De horecapoot zal zich meer richten op take-out of take-away. ‘Maar de capaciteitsbenutting zal lager zijn.’

Bij Snowworld zou de skipiste in Duitsland volgende week de deuren openen, het Nederlandse Landgraaf had wat later moeten volgen. De betrokken bedrijven moeten geen beroep doen op coronakredieten bij de banken. ‘De ­bestaande bankafspraken laten voldoende ruimte.’