‘Meeste besmettingen met coronavirus gebeuren in het gezin’

Zeventig procent van de besmettingen vindt plaats binnen familiaal verband. Die uitspraak van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad deed de wenkbrauwen fronsen.

Navraag bij zijn kabinet leerde dat Vervoort zich gebaseerd had op uitspraken van Nathan Clumeck, professor infectieziekten aan de ULB en bij het Brusselse Sint-Pieterziekenhuis.

Clumeck had op 3 mei tijdens een uitzending op RTL die 70 procent laten vallen. ‘Het is in de gezinnen dat er het meeste contacten zijn. We zouden daar maatregelen moeten treffen. Voor wie op straat wandelt met een masker, afstand houdt en zijn handen wast, is het risico erg klein.’

Eind maart verkondigde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al dat door de lockdownmaatregelen de besmettingen ‘van de straat naar het gezin’ verschoven waren.

Erika Vlieghe, infectiologe en voorzitter van de GEES-expertengroep, bevestigt dat er tijdens een epidemie veel besmettingen gebeuren in gezinsverband. ‘Het is daar dat we veel nauwe contacten hebben, meer dan bijvoorbeeld op het werk. Maar dat is een algemeen gegeven. Dat cijfer van 70 procent kan ik niet bevestigen. We weten nog te weinig waar de besmettingen in ons land gebeuren. We zien bijvoorbeeld een link met de ziekenhuizen en zorgcentra, zowel bij bewoners als werknemers. Maar er zijn nog veel blinde vlekken in onze kennis.’