De Nationale Veiligheidsraad besliste dat elk gezin, dus mensen die onder één dak wonen, vanaf zondag 10 mei tot vier mensen mogen ontvangen. Dat klinkt eenvoudig, maar die maatregel roept veel vragen op. Moeten we kiezen tussen onze ouders en schoonouders? En wat met singles?

We mochten al met maximum twee andere personen, die niet onder ons dak wonen, in openlucht gaan sporten. Dat verandert niet. Nu mogen we ook opnieuw bezoek ontvangen, zij het beperkt. ‘De vorige versoepeling was voor veel mensen niet voldoende’, zei premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad.

Mensen die onder één dak wonen mogen vanaf zondag 10 mei tot vier mensen ontvangen in hun huis. Wilmès gaf na de Nationale Veiligheidsraad de voorwaarden: die vier personen moeten altijd dezelfde mensen zijn, en ook zij mogen enkel bij uw gezin op bezoek gaan. ‘U mag dus vier mensen bij u thuis uitnodigen, maar die moeten zich dan ook engageren om enkel bij u te komen’, verduidelijkte Wilmès. ‘Het aantal bezoeken mag niet vermenigvuldigen.’

Wie dus zondag vier mensen ontvangt, mag maandag geen andere mensen over de vloer laten komen. En ook: gaat u zondag langs bij uw ouders, dan mag u maandag niet óók nog bij de schoonouders langs.

Ouders of schoonouders?

Moet u dan kiezen tussen uw ouders en uw schoonouders? ‘Niet noodzakelijk’, verduidelijkte Wilmès in Het Journaal. ‘U mag hen wel samen uitnodigen bij u thuis.’ Maar wat als u nog broers of zussen heeft? ‘Dan is het een probleem’, gaf Wilmès toe. Want uw ouders mogen dan geen contact met hun andere kinderen hebben. ‘Dat is inderdaad puzzelen’, wist Wilmès. ‘We zitten in een uitzonderlijke situatie. Het zal niet voor iedereen altijd goed zijn. Dit komt met frustratie, maar ook met veel plezier.’

Vier singles in een bubbel

Het is niet zo dat één zogenaamde ‘silo’, of huishouden waarbinnen contact plaatsvindt, slechts met één andere silo in contact mag komen. Hoe minder contact hoe beter, maar de regel is niet zo strikt opgevat. ‘Het was de bedoeling om twee huishoudens bij elkaar te brengen, om zuurstof te brengen’, legde Erika Vlieghe, voorzitter van de exit-experts (GEES) uit in Het Journaal. ‘Een gemiddeld huishouden bestaat uit vier personen, vandaar dat cijfer. Maar niet elk huishouden bestaat uit vier personen. Als het singles zijn, is het anders: het kan bijvoorbeeld dat vier singles een nieuwe bubbel maken.’

Omgekeerd geldt dan ook: als je als gezin van vier één ander gezin van vier kiest, dan zit je ‘nieuwe bubbel’ vol. Idealiter wordt de bubbel niet te sterk uitgebreid.

Multiplicatoreffect

‘Het is de bedoeling dat de contacten uniek zijn’, vulde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan op de persconferentie. ‘Als dat niet het geval is, krijg je ongelooflijk snel een multiplicatoreffect. Die vier, dat wordt vier maal vier, dus zestien, en dan ben je vertrokken. Op enkele dagen tijd heb je dan de hele bevolking met elkaar in contact gebracht.’

‘Het contact is puur wederkerig’, benadrukte Jambon. ‘Het is dus nog beperkt, maar het is al een soort vrijheid. Maar het is niet dat je vier maal vier maal vier maal vier mag doen.’

Geen knuffels

Wie al zin heeft om dierbaren zondag een knuffel te geven, stelt de verwachtingen beter bij. Ook bij deze bezoeken moet de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd worden. Het contact verloopt bij voorkeur buiten, in de tuin of op het terras.

Er staat geen limiet op de afstand die je mag afleggen voor het bezoek. ‘Het bezoeken van een dierbare is absoluut een essentiële verplaatsing’, zei Wilmès daarover.

Wie je beter niet bezoekt, zijn zieke en kwetsbare mensen, of mensen in de risicogroep. ‘En deze maatregel geldt uiteraard niet als iemand ziek is’, benadrukte Wilmès.

‘Riskante contacten’

Viroloog Steven Van Gucht is blij met deze beslissing, maar wil toch voorzichtig blijven. ‘Sociale contacten zijn de meest riskante, want mensen kunnen intiemer contact hebben met elkaar, en dat houdt meer risico in’, zei hij in De Wereld Vandaag op Radio 1.

Hij herhaalt dat iedereen de bubbel best zo klein mogelijk houdt. ‘Als je contact hebt met één of twee personen is dat beter dan vier. Het is belangrijk dat het altijd om dezelfde mensen gaat, hoe meer we gaan mengen, hoe groter de kans dat het virus zich opnieuw verspreidt’, waarschuwde Van Gucht. ‘Beperk u tot uw dierbaren. Als mensen het zeer ernstig nemen, gaat het meevallen. Maar als dit gebruikt wordt voor een vrijgeleide voor feestjes, kan dat heel wat risico’s teweegbrengen.’

‘Het virus verspreidt zich nog altijd op ons grondgebied, en het heeft niet veel nodig om opnieuw op te flakkeren.’