Minder fiscale afhouding op uitkering tijdelijk werklozen

De bedrijfsvoorheffing wordt tijdelijk verlaagd zodat mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten, meer overhouden.

De tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor mensen in tijdelijke werkloosheid werd deze namiddag in de kamercommissie is goedgekeurd.

Meer dan 1 miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid houden netto meer over door de bedrijfsvoorheffing tijdelijk te verlagen (van 26,75% naar 16,75%). Door de bedrijfsvoorheffing tijdelijk te verlagen krijgen werknemers die getroffen zijn extra financiële ademruimte. Dat is vooral goed voor de laagste lonen omdat van hun lonen gemiddeld te veel afgehouden wordt en ze dan tot 2 jaar moeten wachten vooraleer ze van de fiscus hun geld terugkrijgen.

‘Mensen die al niet veel hebben, riskeren nu in armoede te geraken. Door de bedrijfsvoorheffing te verlagen hebben die mensen vandaag een hoger inkomen in plaats van het twee jaar later terug te krijgen van de fiscus. Dat is een goeie zaak, want het is vandaag dat de facturen moeten betaald worden’, reageert Dieter van Besien (Groen).