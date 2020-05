Tommelein gaat in tegen Veiligheidsraad: ‘Tweedeverblijvers wel welkom in Oostende vanaf 18 mei’

Tweedeverblijvers moeten nog wat geduld oefenen: de Veiligheidsraad besliste dat ze ten vroegste op 8 juni terug naar hun stekje aan zee mogen. Maar de kust lijkt niet van plan zich daaraan te houden. ‘Ik kan en zal eigenaars niet tegenhouden om vanaf 18 mei naar hun tweede verblijf af te zakken’, zegt Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Wie een tweede verblijf aan zee of in de Ardennen heeft, was minder opgetogen na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Oorspronkelijk zou de Veiligheidsraad bekijken of het vanaf 18 mei zou mogelijk zijn om daar weer naartoe te gaan, nu wordt die datum verschoven naar ten vroegste 8 juni.

Dat is niet naar de zin van de kustburgemeesters. Zij kwamen vorige week samen en verklaarden zich toen akkoord om hen vanaf 18 mei al te verwelkomen.

‘Daar blijf ik bij: ze zijn welkom vanaf 18 mei’, zegt de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). ‘Het is gewoon onhoudbaar om nog tot juni mensen tegen te houden om naar hun eigendom aan zee te komen kijken.’

Surfen

Daarmee gaat Tommelein dus in tegen wat op de Veiligheidsraad is aangekondigd. ‘Ik kan niet anders’, zegt de Oostendse burgemeester. ‘Hoe moet ik dat in godsnaam gaan controleren? Je mag alweer surfen op zee, je mag komen wandelen aan het strand, je mag familie bezoeken, maar een eigenaar van een appartement in Oostende zou niet mogen komen kijken of alles nog in orde is in zijn flat op de dijk? Hij mag de meterstanden niet komen opnemen, alles klaarmaken om op termijn weer te verhuren? Dat is gewoon niet doenbaar. Ik kan en zal eigenaars niet tegenhouden.’

Maandag komen de kustburgemeesters opnieuw samen om te bekijken hoe ze gefaseerd het toerisme weer kunnen opstarten aan zee. ‘We hebben dan ook een gesprek met minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA)’, zegt Tommelein. ‘We zullen dan ons standpunt overmaken over hoe we gefaseerd weer zullen opstarten.’

Nog niet verhuren

Alles zal dus beginnen met de eigenaars van een tweede verblijf, zegt Tommelein. ‘Voor ons zijn die welkom vanaf 18 mei. We hebben er alle begrip voor dat appartementen verhuren aan anderen nog niet mag. Maar naar je eigen stekje komen kijken, dat moet mogelijk zijn.’

‘Komen kijken’ is natuurlijk nog iets anders dan naar je eigendom aan zee komen en er een paar nachten komen slapen. ‘Daar spreek ik mij nog niet over uit’, zegt Tommelein.