Mogen grootouders wel of niet op kleinkinderen passen?

De nieuwe ‘vier bezoekers’-regeling, die ingaat vanaf zondag, zorgt meteen voor verwarring over contact tussen grootouders en kleinkinderen. Volgens minister-president Jan Jambon mogen grootouders weer ‘babysitten’ op hun kleinkinderen, volgens de voorzitter van de exitgroep (GEES) Erika Vlieghe én minister Maggie De Block niet.

Jambon ging vanmiddag op de kwestie door in het Vlaams Parlement, na vragen van parlementsleden Wilfried Vandaele (N-VA) en Hannes Anaf (SP.A). Het antwoord van de minister-president: ‘Grootouders kunnen voor de kleinkinderen zorgen, als die behoren tot de vier mensen waarmee hun gezin contact mag hebben.’

Die uitspraak zorgt nu voor verwarring. Want zowel Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep die de exitstrategie moet uitstippelen (GEES), als federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) spreken dat tegen. ‘Een bezoek, een kort bezoek, op veilige afstand is echt wel iets helemaal anders dan een hele dag op een kleinkind passen. Dat is nog een volgende stap en iets waar echt nog wel op een andere manier over moet worden nagedacht.’

De Block volgt dezelfde lijn over intensief contact tussen grootouders en kleinkinderen. ‘Dat is geen goed idee: ze kunnen een aantal uur bij elkaar zitten, misschien van ver aan tafel iets eten of drinken, maar zeker niet hele dagen bij elkaar zitten’, zei De Block na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Het lijkt er dus op dat voorzichtigheid geboden blijft, en voorlopig nog geen babysit bij de grootouders te regelen voor er meer duidelijkheid is.