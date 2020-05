Een tweede ambtstermijn voor Trump? 'Hij weet zelf dat die kans klein is'

Terwijl de Verenigde Staten vechten tegen het coronavirus, barst ook de strijd om het Witte Huis er los. Om herkozen te raken, wil Trump zo snel mogelijk de economie heropstarten. Maar dat zou wel eens een grote gok kunnen zijn.

De emoties in de Verenigde Staten van Amerika, het zwaarst door de coronacrisis getroffen land ter wereld, laaien dezer dagen hoog op. Terwijl wetenschappers erop aandringen de economie nog niet te herstarten, zijn er demonstranten die eisen dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Buitenlandjournalist Steven De Foer vertelt hoe de coronacrisis Amerika verdeelt.

