Moeskroen verdedigt zich vier uur lang voor BAS

Moeskroen weet pas vrijdag of het volgend seizoen een licentie voor het profvoetbal krijgt. Tijdens de zitting voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) voerde de Henegouwse club vier uur lang een heroïsche strijd om haar vel te redden.

De advocaten van de club trachtten alle bewijzen te weerleggen die de club met het makelaarsduo Pini Zahavi-Fali Ramadani linken. Zo worden er vraagtekens geplaatst bij de rechtsgeldigheid van het “rokende pistool” in het dossier: het proces-verbaal van een telefoontje dat Moeskroen-CEO Paul Allaerts van spelersmakelaar Marc Rautenberg ontving. Dat zou bewijzen dat makelaars nog steeds aan de touwtjes trekken bij Moeskroen. Sinds eind 2015 verbiedt de voetbalbond dat makelaars invloed hebben bij clubs.

De advocaten van Moeskroen voerden aan dat stukken uit een lopend strafdossier niet kunnen worden gebruikt in een licentieprocedure. De advocaten van de voetbalbond en van de tussenkomende partijen Virton, Waasland-Beveren en Westerlo beweerden dat dit wel kon.

Ook financieel moest Moeskroen zich verdedigen over een beloofde investering van 3,2 miljoen euro die was uitgebleven. De drie arbiters van het BAS namen het dossier in beraad en doen vrijdag een uitspraak. Als Moeskroen (of Oostende) geen licentie krijgt in 1A, blijft Waasland-Beveren automatisch in de hoogste afdeling.