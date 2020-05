Kraftwerk-oprichter Florian Schneider-Esleben gestorven

Florian Schneider-Esleben, mede-oprichter van de legendarische Krautrockgroep Kraftwerk, is overleden. Dat heeft muziekuitgever Sony woensdag in Berlijn bekendgemaakt. Schneider-Esleben werd 73 en stierf aan kanker.

De samenwerking tussen Schneider en Ralf Hütter, de mede-oprichter van Kraftwerk, begon in 1968. In 1970 richtten ze de beroemde Kling-Klang-Studio op in Düsseldorf. Schneider-Esleben, zoon van de beroemde naoorlogse moderne architect Paul Schneider-Esleben geldt als een van de pioniers van elektronische muziek.

Hij stond op de baanbrekende Kraftwerk-albums Autobahn (1974), Radio-Activity (1975), Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978) en Tour De France (2003).

Eind 2008 verliet Schneider-Esleben de groep.

In 2014 ontving hij een Grammy voor zijn levenswerk.