Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk, is woensdag voor het eerst sinds zijn coronabesmetting opnieuw verschenen in het Lagerhuis. Voorzitter Lindsay Hoyle en Labourleider Keir Starmer waren verheugd hem opnieuw te zien, dat ziet u in de video hierboven.

